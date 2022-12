Fußball-Oberliga Sonsbecks Jannis Pütz muss sein Comeback verschieben

In den letzten zwei Begegnungen fehlte Jannis Pütz im Aufgebot des Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck. Der Spielmacher, der als E-Sportler sein Geld verdient, war in der virtuellen Bundesliga gefordert. Der 25-Jährige stand daher beim 0:3 im Niederrhein-Pokal gegen Germania Ratingen und zuletzt beim 2:2 in der Meisterschaft gegen den TVD Velbert nicht zur Verfügung. „Normalerweise überschneiden sich die Termine nicht“, meint Pütz, der seit dem 1. Oktober bei der eSports-Abteilung von Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht und an den vergangenen beiden Wochenenden am Gamepad aktiv war. Eigentlich sollte der Mittelfeldakteur am Samstag, 16 Uhr, in der letzten Oberliga-Auswärtsbegegnung des Jahres bei den SF Baumberg in den SVS-Kader zurückkehren, doch bremst ihn Corona aus.