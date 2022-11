Rheinberger Bogenschützen atmen auf Pfeile fliegen jetzt in der Annaberg-Turnhalle

Die Bogensportler sind in und an der Halle auf dem Gelände der Messe Niederrhein, in der sie seit über 21 Jahren auf die Scheiben oder 3D-Ziele schießen, nur noch geduldet. Der Mietvertrag wurde gekündigt, weil ein Investor das ehemalige Reichel-Gelände neu entwickeln möchte (wir berichteten). „Dass wir in der Luft hängen, macht uns verrückt. Die Unsicherheit schlägt sich teilweise schon auf die Motivation der Mitglieder nieder“, so Süßelbeck. Auf der Suche nach einem neuen Außenbereich steht der Verein mit Concordia Ossenberg und dem Rheinberger Chemiewerk Solvay in Kontakt. Süßelbeck: „Es sind zwei Optionen, aber es gibt noch nichts Konkretes.“