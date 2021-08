Drei Mitglieder vom Triathlon Team Rheinberg starteten in Duisburg : Jens Gosebrink zeigt starke Leistung beim Ironman 70.3

Jens Gosebrink bei der Siegerehrung mit Pokal. Foto: Gosebrink

Rheinberg Der 36-Jährige wurde beim Ironman 70.3 in Duisburg Neunter im Hauptfeld in 4:14:23 Stunden. In seiner Altersklasse kam er aufs Podium. Am 18. September startet der Weseler beim Ironman in Italien.

In einem starken Teilnehmerfeld in Duisburg hat Jens Gosebrink vom Triathlon Team Rheinberg eine starke Leistung abgeliefert. Der 36-Jährige belegte beim Ironman 70.3 im Hauptfeld Platz neun, in seiner Altersklasse wurde er Dritter. 4:14:23 Stunden benötigte der Weseler für die drei Teildisziplinen Schwimmen, Rennrad fahren und Laufen.

An der Regattabahn stieg er als Erster ins Wasser. 1,9 Kilometer lagen vor ihm. „Das Schwimmen hat super geklappt.“ Er erreichte das Ufer als Achter nach 26:34 Minuten. Nun warteten 90,1 Kilometer auf dem Rad. Das Wetter wurde schlechter, der Regen heftiger. „Nach circa der Hälfte der Strecke habe ich mich verbremst und beinahe auf die Nase gelegt. Ich habe das Rennen dann als Sicherheitsfahrt fortgesetzt und hatte so mehr Körner fürs Laufen übrig.“ Gosebrink saß 2:18:19 Stunden auf dem Sattel und ging als 13. auf die 21,1 Kilometer lange Laufstrecke. Dort war er 1:25:08 Stunden unterwegs.

„Mit diesem Wettbewerb ist meine Vorbereitung auf den Ironman in Italien abgeschlossen“, meinte Gosebrink. Am 18. September möchte der Ausdauerathlet unter der Neun-Stunden-Marke bleiben und sich für die WM auf Hawaii qualifizieren. „Dafür muss ich in meiner Altersklasse aufs Podium kommen.“