Siebter Sieg im siebten Spiel in der 1. Tennis-Verbandsliga : 6:3 in Düsseldorf – SV Budberg macht den Aufstieg klar

Vincent van den Honert gewann auch sein letztes Einzel in dieser Saison. Foto: Armin Fischer (arfi)

Budberg Es ist vollbracht: Das Team um Kapitän Mario Lesic war auch am letzten Spieltag erfolgreich und wird 2022 in der Niederrheinliga am Netz stehen. Simon Pfau zeigte an Position eins nochmal eine starke Partie.

Die Tennis-Herren des SV Budberg haben eine traumhafte Saison in der 1. Verbandsliga am letzten Spieltag mit dem siebten Sieg in der siebten Partie abgeschlossen. Schon vor dem ersten Aufschlag bei RW Düsseldorf war dem Tabellenführer die Meisterschaft eigentlich nicht mehr zu nehmen. Obwohl beim Schlusslicht die Sabanov-Brüder Ivan und Matej aussetzten, war der Auswärtserfolg nach den Einzeln klar. Beim 6:3-Sieg wurden die Doppel aufgeteilt. Die große Niederrheinliga-Aufstiegssause folgt erst im nächsten Monat beim Leistungsklassen-Turnier auf eigener Anlage.