Todesursache unklar : 57-jährige Teilnehmerin stirbt bei Ironman-Premiere in Duisburg

57-jährige Teilnehmerin stirbt bei Ironman-Premiere in Duisburg

Am vergangenen Sonntag fand die Ironman-Premiere in Duisburg statt (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Duisburg Bei der Premiere des Ironman 70.3 in Duisburg ist es am vergangenen Sonntag zu einem tragischen Unglück gekommen. Eine 57 Jahre alte Sportlerin starb bei dem Wettkampf. Die Todesursache ist noch unklar.

Die Ironman-Premiere in Duisburg ist am Sonntag von einem tragischen Zwischenfall überschattet worden. Wie am Montag bekannt wurde, ist eine 57 Jahre alte Teilnehmerin des Wettkampfes verstorben.