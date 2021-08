Fußball-Kreisliga A : SV Millingen nimmt TuS Borth auseinander

Info

Vorverlegt Der dritte Spieltag verteilt sich auf vier Tage. So spielen schon am Mittwoch, 1. September, der FC Neukirchen-Vluyn gegen Viktoria Alpen sowie OSC Rheinhausen gegen den VfL Repelen II (beide 19.30). Am Freitag erwartet der TV Asberg den FC Rumeln-Kaldenhausen (19.30). Die Partie des VfL Rheinhausen gegen den SV Millingen wurde auf, Samstag, 16 Uhr, vorgezogen.