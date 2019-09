Tischtennis-Kreismeisterschaft : Niklas dreifacher Kreismeister

Rheinberg/Xanten Der Xantener Nachwuchsspieler stand in Weeze dreimal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auch die anderen TuS-Talente überzeugten an der Platte.

Der TSV Weeze blickt auf eine gelungene Großveranstaltung zurück. Bei der Kreismeisterschaft an der Platte war die Halle an allen drei Tagen sehr gut gefüllt. „Die Veranstaltung war Werbung für den Tischtennis-Sport am Niederrhein“, sagte der Kreis-Vorsitzende Klaus Verburg.