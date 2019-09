Fußball-Bezirksliga : Budberg lässt sich in Twisteden überrumpeln

Budberg Der SVB ging durch Simon Kömpel in Führung, unterlag aber mit 1:5.

Unterschätzt haben wir den Gegner nicht“, erklärte Deutz. Stattdessen stellte er klar, dass er die DJK ohnehin nicht so weit unten in der Tabelle sieht. „Twisteden hat eine gewisse Qualität.“ Seine Mannschaft fand eigentlich gut in die Partie und bestimmte die erste Viertelstunde. Unterstrichen wurde die starke Anfangsphase durch die Führung von Simon Kömpel (3.). Doch nach dem Ausgleichstreffer (18.) verloren die Hausherren den Faden und brachten die DJK zurück ins Spiel. Beim 1:2, das die Gäste per Freistoß erzielten, machte SVB-Torhüter Marc Anders eine etwas unglückliche Figur (35.).