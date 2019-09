Handball : Durchwachsener Start mit zwei Punkten für den TuS Xanten

Kreis Beim Bezirksligisten griffen im Auftaktspiel noch nicht alle Rädchen ineinander. Die HSG Alpen/Rheinberg gewann immerhin eine Halbzeit. Die TuS-Frauen bezahlten Lehrgeld.

Der TuS lag in der ersten Halbzeit nur zweimal vorne, nach 24 Sekunden mit 1:0 und in der zweiten Minute (2:1). „Die Abwehr kam nicht so zum Zug. Und 14 Gegentreffer sind eindeutig zu viel“, meinte der Coach, der zu viele einfache Fehler sah. Nach der Pause erinnerte Gaede sein Team in der zweiten Auszeit (45.) eindringlich daran, doch endlich den Schalter umzulegen. Es dauerte bis zur 50. Minute, bis die Hausherren Oberwasser bekamen. Der TuS legte nun vor. Das fünfte Siebenmeter-Tor von Fabian Eichler (59.) ließ endgültig alle Zweifel verschwinden, dass Xanten die Halle nicht mit zwei Punkten verlässt. Gaede sprach von einem „durchwachsenen Start“. Am Samstag wartet der SV Neukirchen II – eine Mannschaft, der ebenfalls der Aufstieg zugetraut wird.