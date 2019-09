Fußball-Kreisliga A : 7:5 – Borther Tor-Spektakel beim TV Asberg

Kreis Alpen und Xanten stehen weiter ganz oben in der Tabelle. Die Viktoria siegte mit 2:0, der TuS mit 4:0.

Alpen holte sich die Tabellenspitze zurück. In Asberg fielen zwölf Treffer. Vier der sieben Borther Tore gingen auf das Konto von Philipp Hanz.

Viktoria Alpen – Rumelner TV 2:0 (2:0). Schon am Samstag schaffte es das Spitzenteam von Viktoria Alpen, der Favoritenrolle weiter gerecht zu werden. Durch den 2:0-Erfolg verdrängte die Mannschaft von Jörg Schütz den SSV Lüttingen wieder von Tabellenplatz eins. Die beiden Treffer fielen früh in der 18. und 29. Minute.

Tobias Schmitz schnürte einen Doppelpack. Er jubelte in dieser Saison schon zum fünften Mal. Sein erstes Tor fiel nach einem Foul an Andreas Dargel vom Elfmeterpunkt. Schütz hatte sehr viele Ausfälle zu beklagen und musste aus der zweiten Mannschaft aufstocken. Sein Fazit: „Es lief sehr sperrig. Mit unseren Möglichkeiten haben wir zumindest in der ersten Halbzeit das Beste rausgeholt. Die zweite Halbzeit war mehr ein Sommerkick.“