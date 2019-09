SV Menzelen : Neue Stadion-Uhr und Flutlichtanlage

Menzelen Dank einer Spende der „Alten Fußball-Herren des SV Menzelen konnte eine Stadion-Uhr auf der Platzanlage des Dorfclubs installiert werden. Es können nicht nur die Uhrzeit oder abgelaufene Spielzeit, sondern auch der Spielstand angezeigt werden.

Und der SVM-Vorsitzende Wolfgang Clanzett teilte zudem mit, dass in dieser Woche die neue Flutlichtanlage offiziell eingeschaltet wird. Da die alte Anlage in der Vergangenheit mehrmals ausgefallen sei, „haben wir uns nach einer zeitgemäßen umgesehen.“ Dem Vorstand war wichtig, „dass wir nach heutigem Stand umweltbewusst handeln müssen“. So fiel die Wahl auf eine neue LED-Technik. „Diese ist zudem wesentlich wirtschaftlicher.“ Durch Fördertöpfe und Unterstützung die Gemeinde Alpen wurde die rund 40.000 Euro teure Anlage angeschafft. Am 18. September wird sie im Beisein von Bürgermeisters Thomas Ahls „angestellt“.