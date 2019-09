A-Jugend-Fußball : Xantens Neinhuis trifft in der Nachspielzeit

Xantens Neinhuis trifft in der Nachspielzeit

Kreis Der TuS bezwang den SV Sonsbeck mit 3:2. Der SV Budberg schoss sieben Tore.

TuS Xanten – SV Sonsbeck 3:2 (1:1). Die Rot-Weißen mussten eine bittere Pille schlucken. Nach einer anstrengenden Partie und eines späten Comebacks gab’s in der Nachspielzeit noch den Tiefschlag durch den Elfmeter-Treffer von Marius Neinhuis. Gäste-Coach Torsten Weist war bedient: „So eine Ende ist natürlich bitter. Das Spiel war eigentlich schon aus. Außerdem gab es vor dem Elfmeterpfiff aus meiner Sicht eine Abseitsstellung“. Seine Kicker seien zudem nicht so effektiv wie sonst gewesen. Die Domstädter kauften ihrem Gegner den Schneid ab und trafen zudem durch Henry Gardemann sowie Mats Wardemann. Beim SVS netzten Tim Reuters und Justin Kluth. „Unsere Aufgaben werden jetzt nicht leichter, aber wir werden den Kopf ganz sicher nicht in den Sack stecken“, munterte Weist seine Truppe auf.