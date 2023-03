Mitgliederverlust bei der Tanzsportgemeinschaft Warum sich die Xantener Quibbles neu aufstellen

„Stillstand ist Rückschritt. Wenn man umgeschubst wird, muss man wieder aufstehen“, so Ahls. Etwa ein Drittel der vormals rund 300 Mitglieder habe der Verein seit Beginn der Pandemie verloren. Mit großen Events wie dem Boogie-Woogie-Wochenende mit internationalen renommierten Trainern und einem großen Workshop wollten die Quibbles auf sich aufmerksam machen. Doch seit 2020 konnte die Großveranstaltung coronabedingt nicht stattfinden. Jetzt, 2023, sollte es wieder so weit sein. Über 60 Paare aus ganz Deutschland wollten dabei sein. Im März machte aber die Stadt einen Strich durch die Rechnung, untersagte wegen der Energiekrise die Hallennutzung an den Wochenenden. Dafür hat Ahls kein Verständnis, er hätte sich mehr Fingerspitzengefühl gewünscht: „Die Mitglieder des Stadtrats wissen gar nicht, was eine Absage für uns bedeutet. Wir sind ein Nicht-Liga-Verein und haben nur ein, zwei große Veranstaltungen im Jahr. Wir mussten also mit viel Aufwand umplanen.“