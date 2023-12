Politik in Tönisvorst 15 Jahre GUT-Einsatz für die Bürger vor Ort

Leuchtenberg zitierte das Buch „Verlockung des Autoritären“ von Anne Applebaum, das der Frage nachgeht, was die Sehnsucht nach einem starken Staat und Führung befeuere. Welche Gruppen strebten nach Macht und Einfluss? Dabei wird auch die Rolle „sozialer Medien“ untersucht. Die Entwicklungen in Italien und den Niederlanden machten ihm Sorgen. Demokratie, so Leuchtenberg, brauche Rahmenbedingungen und müsse Ungerechtigkeiten ausgleichen. Marginalisierte Gruppen müssten stärker integriert werden. Für den Tönisvorster Bürgermeister sind Kommunen „die Schule der Demokratie“. Und da sei die Wählergemeinschaft „Gemeinschaft unabhängiger Tönisvorster“ ein gutes Beispiel. Bei der GUT hätten sich engagierte Bürger zusammengefunden, die sich vorher ganz unterschiedlich engagiert hätten – bei den Grünen, der CDU, der SPD und der FDP. Und allen sei wichtig, sich für das Wohl der Menschen in Tönisvorst einzusetzen, ohne Karrieregedanken für einen Aufstieg in einer Parteihierarchie zu hegen. „Danke und herzlichen Glückwunsch für 15 Jahre Einsatz für die Bürger vor Ort“, so Leuchtenberg.