Fußball-Bezirksliga SV Budberg meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

20 Minuten lang passierte nichts, bis Winter-Zugang Ole Egging aus 20 Metern abzog und der Ball am verregneten Samstag zur Budberger Führung durch die Arme von Keeper Frederic Michel rutschte – es war der einzige Höhepunkt in einer unspektakulären ersten Halbzeit. Die Gäste konnten den Druck auch nach Wiederanpfiff oben halten und erhöhten durch Lennart Hahn (53.) auf 2:0. Wenig später beendete Moritz Paul seine vierwöchige Torflaute und sorgte per Kopf nach einem lang geschlagenen Freistoß aus der eigenen Hälfte für die Entscheidung (70.). Für den Angreifer war es der 32. Saisontreffer. Auch Hahn, der kurz vor Schluss einen Doppelpack zum 4:0-Endstand schnürte (80.), profitierte von den Unsicherheiten Michels.