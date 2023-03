St. Helena steigt in die Landesoberliga auf Xantener Sportschützen schreiben Vereinsgeschichte

Mit starken Ergebnissen bei den Rundenwettkämpfen in der Landesliga qualifizierte sich die Mannschaft für den Aufstiegswettkampf in Essen-Borbeck. Dort bewiesen die Luftgewehrschützen, freistehend, ihr Können. Drei Teams waren dabei. In zwei Runden traten jeweils fünf Schützen an, jeder hatte 40 Wertungsschüsse. Platz zwei in der Gesamtwertung reichte Xanten zum Aufstieg. Ulrike Langendonk wies darauf hin, dass alle Schützen aus dem Erfolgsteam Eigengewächse seien: „Das macht uns ganz besonders stolz.“ Sie hob den Trainingsfleiß von Karla Langendonk, Andrea Mölders, Niklas Meckl, Annika Kropmann, Annika Engelhardt, Manuel Ingenpaß und Ronja Meckl hervor. In Borbeck war Linda Wilbert als Ersatzschützin dabei. In der kommenden Saison stößt Aemilia van Uden dazu.