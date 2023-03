Fußbell-Oberliga Klaus Keisers erlöst den SV Sonsbeck

Nach der Pause vergaben Max Fuchs (50.) per Kopf und Nonaka (63.) Sonsbecker Torchancen. Guirino (55.) zwang Weichelt zu einer Glanzparade. Monheims Torjäger Robin Schnadt köpfte nur Sekunden nach seiner Einwechslung haarscharf über die Latte (57.). In der Schlussphase spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Nach einem Freistoß von Max Werner stieg Keisers am höchsten und köpfte den Ball zum 1:0 ins Netz. Der Jubel kannte keine Grenzen. Alle Sonsbecker lagen sich in den Armen. FC-Akteur Tim Kosmala scheiterte kurz vor Abpfiff noch am Aluminium.