Beim Drei- und Vierkampf in Gahlen : Sonsbecker Reitnachwuchs macht eine gute Figur

Die Sonsbecker Mannschaft (hinten, v.l.): Frieda van Brackel, Anna-Lena-Wolters, Lea van Bebber, Helene van Bebber, Anni von Ostrowski, Charlotte Wolters, Melina Linde; unten (v.l.): Jakob Müller-Grüne, Henrik Hinckers, Johannes Wolters, Marje van Brackel und Karl Wolters. Foto: Verein

Sonsbeck Beim Drei- und Vierkampf auf Kreisebene belegte das Team des RV Graf Haeseler vordere Plätze. Der dreijährige Henrik Hinckers gehörte der Bambiniauswahl an, die eine Medaille holte. Anna-Lena Wolters war auf der Laufstrecke die Schnellste.

Vordere Plätze gab’s für die zwölf Kinder und Jugendlichen des Reitervereins Graf Haeseler Sonsbeck beim Drei- und Vierkampf des Kreis-Pferdesportverband Wesel in Gahlen. So freuten sich die Kleinsten beim Bambini-Dreikampf über Rang fünf. Es galt hier, schnellstmöglich eine Lauf- und Schwimmstrecke zu bewältigen sowie an der Hand einer erfahren Begleitperson auf dem Pony eine gute Figur zu machen. Lea van Bebber, Anni von Ostrowski, Karl Wolters, Helene van Bebber, Marje van Brackel, Johannes Wolters, Jakob Müller-Grüne sowie Henrik Hinckers, mit drei Jahren der jüngste Teilnehmer im Feld, nahmen während der Siegerehrung stolz ihre Medaillen entgegen.

Dritte im Dreikampf mit 50m-Schwimmen, 2000m-Laufen und einem Dressur-Wettbewerb mit der gemischten Mannschaft Eversael/Sonsbeck wurden Frieda van Brackel sowie Charlotte Wolters. Melina Linde startete mit Pony Ennatz in der Konkurrenz des Nachwuchs-Vierkampfs, indem überdies noch ein Springparcours zu bewältigen war. Neben der Auszeichnung als beste Springreiterin in dieser Prüfung freute sich Melina über den dritten Platz in der Mannschaftswertung.

Im Kreis-Vierkampf, gleichzeitig die Rheinische Meisterschaft der Klasse E, war Anna-Lena Wolters mit ihrem Abraxas für den RV Sonsbeck dabei. Mit tollen Leistungen in den einzelnen Teilprüfungen, unter anderem dem Sieg auf der Laufstrecke, schrammte sie im Einzel als Vierte nur haarscharf an der Bronzemedaille vorbei. Dritte wurde sie aber in der Mannschaftswertung mit Lotta Hecker (RV Eversael) und Fiona Woodsen (RV Voerde).

(RP)