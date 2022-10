Rettungsschwimmen : Alpener Retter bei der DM in den Top 10

Alpen Die Schwimm-Mannschaft der DLRG-Ortsgruppe Alpen macht im Stadionbad von Hannover ihre Trainer stolz – auch wenn letztlich keine Medaillen heraussprangen.

Termine Die Alpener sind am 5. November bei den Landesseniorenmeisterschaften in Erkelenz dabei. Zudem steht in 2022 noch ein vereinsinterner Speed-Lifesaving-Wettkampf sowie der internationale Alt- und Neujahrswettkampf im niederländischen Weert an.

Nach einem etwas zögerlichen Start über die von den Alpenern nicht favorisierte 200-Meter-Hindernisstrecke verbesserte sich Plegge über die drei anderen Distanzen 100-Meter-Lifesaver, 50-Meter-Retten sowie kombiniertes Retten (100 Meter) und erreichte in der Endabrechnung den 25. Rang. Bücken erwischte keinen guten Tag und konnte mit ihren Leistungen nicht an die Zeiten der Landesmeisterschaften vom vergangenen Juni anknüpfen. Sie musste sich mit Platz 26 zufriedengeben. Ende November möchte Bücken mit dem Auswahlteam der DLRG Nordrhein beim internationalen Deutschland-Pokal in Warendorf noch um einen versöhnlicheren Jahresabschluss kämpfen. Koch zeigte einen soliden Wettstreit, indem sie besonders über die Flossenstrecken, 100-Meter-Lifesaver bzw. 200 -Meter-Superlifesaver, gute Zeiten erzielte – Rang 22.

Am zweiten DM-Tag standen die Entscheidungen der Mannschaften an. In der AK 17/18 waren die Alpener mit zwei Teams vertreten. Die weibliche Auswahl mit Greta Bücken, Maja Spliethoff, Lea Spliethoff, Lena Schostok stellte direkt in der Puppenstaffel einen Vereinsrekord auf. Auch die anderen drei Aufgaben erledigten sie zur eigenen Zufriedenheit, sodass ein starker sechster Platz heraussprang. In der AK 17/18 männlich trat Alpen mit zwei Schwimmern aus dem jüngeren Jahrgang an. Lasse Plegge, Jan Malmström, Giuliano Holl, Jannis Rösken und Klaas Hense schlugen sich beachtlich. In drei der vier Disziplinen toppten sie ihre Zeiten von den Landesmeisterschaften. Wegen der Disqualifikation in der Gurtretterstaffel wurden die Alpener um einige Plätze nach hinten auf Rang 23 gespült.