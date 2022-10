Erster Saisonsieg an der Tischtennis-Platte : SV Millingen profitiert vom Heimbonus

Rheinberg/Xanten Die „Buben“ gewannen erstmals in dieser Bezirksliga-Saison. Neuzugang Thorsten Esser feierte einen gelungen Einstand. Xantens Herren gingen in zwei Spielen leer aus.

Millingen holte am vierten Spieltag mit einem 9:4-Heimerfolg den ersten doppelten Punktgewinn in der Bezirksliga. Ohne die Nummer Eins ließ Meisterschaftskonkurrent Xanten erstmals Federn. In der Bezirksklasse trauerte Borth einem Auswärtssieg hinterher.

Bezirksliga: Der Saisonstart verlief für den TuS Xanten mit drei Siegen exzellent. Am Wochenende hagelte es allerdings für die Domstädter beim Spitzenreiter BW Dingden (2:9) sowie gegen den TTV Falken Rheinkamp III (4:9) die ersten beiden Niederlagen. „Man muss sagen, dass beide Teams ein bisschen besser waren als wir und vielleicht auch nicht direkt unsere Zielgruppe sind. Es waren dennoch tolle Spiele, aus denen wir viel mitnehmen werden“, fasste Mannschaftsführer Martin Artz die Pleiten zusammen. Frank Waschipki und Gudrun Rynders punkteten in Dingden.

Am Sonntag konnten die Xantener die Partie gegen Rheinkamps „Dritte“ bis zum Stand von 3:5 offenhalten, ehe sich die Falken mit den Ex-Rheinbergern René Viktora und Atilla Bas absetzen konnten. Die Nummer eins des TuS, Ingo Chmill, fehlte in beiden Spielen auf dem Aufstellungsbogen. Die Xantener rutschten auf Rang vier ab. Punkte gegen Rheinkamp: Rynders/Welbers, Artz, Rynders, Neske.

Vier Spiele musste der SV Millingen auf den ersten Sieg der laufenden Spielzeit warten. Am Samstag sollte es für die „Buben“ so weit sein. Gegen den Meidericher TTC hieß es am Ende 9:4. Die Gastgeber konnten erstmals in dieser Serie komplett antreten und verschafften sich mit dem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf. Neuzugang Thorsten Esser verzeichnete einen gelungenen Einstand. Ihm gelang ein Sieg ohne Satzverlust. „Das Ergebnis spiegelt das Spielgeschehen nicht ganz wider. Es waren viele enge Sätze dabei. Der Heimbonus spielte sicher auch eine Rolle“, betonte Kapitän Rolf Ehlert. Punkte: Sowinski/Ehlert, Blankenstein/Wolf, Ehlert (2), Blankenstein (2), Sowinski, Wolf, Esser.