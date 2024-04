Fußball-Landesliga SV Budberg wischt im Derby die letzten Zweifel weg

Budberg fehlte lange die gewohnte Intensität. Der Trainer stellte um. Kurz vor der Pause war dann wieder mal Moritz Paul zur Stelle. Der Angreifer erzielte sein 35. Saisontor (38.), nachdem Fynn Eckhardt vorne einen entscheidenden Pressschlag gewann und den Stürmer in Szene setzte, der den Keeper gekonnt austanzte. Die Atmosphäre unter den 450 Zuschauern am Rand war gut. Das SVB-Fanprojekt holte mit einem großen, über die gesamten 90 Minuten auf der Gegenseite der Trainerbänke befestigten Banner gegen den Nachbarn aus Moers aus: „In Scherpenberg stirbt der Amateurfußball“, so die Aufschrift. Wohl eine Anspielung darauf, dass in Budberg im Gegensatz zur Konkurrenz nach wie vor keine Spielergehälter gezahlt werden.