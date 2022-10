Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck setzt die Erfolgsserie fort

Sonsbeck Fußball-Oberliga: Die Losing-Elf gewinnt in Kray nach unglaublichem Spielverlauf mit 6:3 und klettert auf Rang sieben. Es ist der dritte Sieg in Serie für den SV Sonsbeck.

Für den angeschlagenen Sebastian Leurs stand Servet Furkan Aydin in der Sonsbecker Startelf. Der Youngster spielte als Innenverteidiger, und Robin Schoofs rückte auf die linke Seite. Der Aufsteiger knüpfte dort an, wo er in der letzten Woche beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Monheim aufgehört hatte. Mit schnellem Offensivpressing setzte die Mannschaft den Gastgeber in der Kray-Arena unter Druck und zeigte sich einmal mehr enorm kaltschnäuzig vor dem gegnerischen Tor. Mit den ersten beiden Möglichkeiten erzielte Denis Massold einen Doppelpack (8./12.) und sorgte für ein frühes 2:0. Beide Treffer bereitete Alexander Maas vor, Massold vollendete jeweils per Kopf.