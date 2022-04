Spektakel für die ganze Familie : Ein perfektes Sonsbecker Osterrennen

Beim Sonsbecker Osterrennen 2022 konnten die Zuschauer auf den Ausgang von fünf Trabrennen wetten. Foto: Randolf Vastmans

Sonsbeck Das Wetter stimmte, die Sandbahn auf der Anlage des RV Graf Haeseler präsentierte sich in einem Top-Zustand, Galoppreiter und Trabfahrer waren voll des Lobes. Der 79-jährige Henri Pools fuhr im Sulky einen Sieg ein.

Zwei Jahre sportliche Enthaltsamkeit wegen der Corona-Pandemie – das galt auch für den beliebten Osterrenntag auf der Waldbahn des RV Graf Haeseler Sonsbeck. Umso erfreuter waren die Besucher des Familien-Spektakels, dass bei Kaiserwetter vom Feinsten wieder einiges los war auf der Anlage im Winkelschen Busch. „Man merkt, dass die Menschen froh sind, wieder solche Events besuchen zu können“, sagte der Pressewart des Reitvereins, Tim Tischner.

Schnell war abzusehen, dass der Renntag 2022 mit einer Rekordbesucherzahl in die Historie dieser Traditionsveranstaltung eingehen wird. Zehn Rennen standen auf dem Plan, fünfmal Trabfahren, drei Vollblutrennen, einmal Trabreiten, und einmal gingen die Minitraber auf die Sandbahn. Zur Auflockerung bot der Gastgeber zweimal eine Friesenshow mit jeweils sechs Pferden des „Black Motions Friesenteams“ an. Die Reiterinnen mit ihren Pferden gehörten der Quadrille an, die 2019 bei der Equitana in Mannheim einen Weltrekord aufstellte. 132 Friesen nahmen damals daran teil. Auch das Maskottchenrennen diente der Unterhaltung zwischendurch.

Denkt noch nicht ans Aufhören: Der 79-jährige Trabfahrer Henri Pools, der in Sonsbeck das vierte Rennen für sich entschied. Foto: Randolf Vastmans

Info Sonsbeckerin Weißmeier gewinnt achtes Rennen Rennen 1 1. Hope for Children (Sina Baruffolo), 2. Graf Bismarck (Jochen Holzschuh), 3. Beijing (Julia Holzschuh). Rennen 2 1. Dream Paasloo (Marco Menger), 2. Aragon (Renate Matczak), 3. Kira Express (Marcel Marks). Rennen 3 1. Sugar Daddy (Robin Weber), 2. Orizono (Concetto Santangelo), 3. Better Value (Am. R.P. Verberkt). Rennen 4 1. It´s Race Time (Henri Pools), 2. Piet de Wit (Rob van Toor), 3. Format d‘Am (D. Kokkes). Rennen 5 1. Hope for Children (Sina Baruffolo), 2. Farlington (Nicole Holzschuh), 3. Declic Julry (Leni Thamm). Rennen 6 1. Employer (Robin Weber, 2. Shirazi (Maike Riehl), 3. Wingsofangel (Julia Rogl). Rennen 7 1. Sandy (Carlin Swann), 2, Keetje (Helen Swann), 3. Islay (Jeanne Smeets). Rennen 8 1. Hellomyfriend (Esther Weißmeier), 2. Larry Lobster (Antonia von der Recke), 3. The Riot (Robin Weber). Rennen 9 1. Percy (Jochen Holzschuh), 2. Ghibli (Henri Pools), 3. Hermine Sophie (Robvan Toor). Rennen 10 1. Lordano Ass (Simon Siebert), 2. Fiobano (Sina Baruffolo), 3. Power Point (Carlin Swann).

Aus dem RV Heisterfeldshof in Bedburg-Hau stammt der Traber Hope for Children, den die erfolgreiche Sina Baruffolo in zwei Rennen fuhr beziehungsweise ritt. Bei der Aktion „For Children Living“ des Vereins kommen sämtliche Preisgelder, die Hope for Children und seine Artgenossen gewinnen, der Elterninitiative der Kinderkrebsklinik Düsseldorf zugute. Hierbei konnten durch die bisherigen elf Siege bereits 17.000 Euro an die Initiative überwiesen werden.

Auch in Sonsbeck konnte der Charity-Traber unter Sina Baruffolo im ersten Rennen (Trabfahren) und im fünften (Trabreiten) Rang eins nach Hause bringen. Diese Erfolge erfüllte sowohl Baruffolo als auch Uwe Zevens, Trainer, Besitzer des Pferds sowie Vorsitzender des Rennvereins in Bedburg-Hau, mit Stolz. „Ich bin sehr gerne auf C-Bahnen“, so Sina Baruffolo, „dazu verfügen wir über Pferde, die sich dabei auch wohlfühlen“.

Und auch die Lokalmatadorin Esther Weißmeier war beim Sonsbecker Renntag mit dabei. Mit dem Vollblut Hellomyfriend ging es über 2300 Meter, bei denen die Berufsrennreiterin vor den Augen ihrer Familie das Feld förmlich von hinten aufrollte und erst in der vierten Runde den Turbo schaltete, um dann mit Abstand als Erste durchs Ziel zu gehen. „Es war das erste Mal, dass ich auf diesem Vollblut geritten bin“, begründete sie die Verzögerung, „deshalb musste ich erst mal schauen, wie ich mit der Bahn zurechtkomme“.

Pech hatte die 16-jährige Carlin Swann aus Krefeld mit dem sechsjährigen Val de Loire, die aus dem Pony-Rennsport stammt. Beim Rennen hatte der Jockey vor ihr einen Schrittfehler gemacht, was ihr Pferd ebenfalls aus dem Takt brachte. Eine Korrektur war nicht mehr möglich, und so wurden beide disqualifiziert. Sie nahm es gelassen, konnte sie dafür doch später auf Sandy aus dem eigenen Stall den Sieg bei den Minitrabern einfahren und im zehnten Rennen auf Power Point den dritten Platz belegen.

Seit dem 16. Lebensjahr sitzt Henri Pools im Sulky. Eine lange Zeit, bedenkt man, dass der Mönchengladbacher im Juli seinen 80. Geburtstag feiert. Ans Aufhören denke er noch lange nicht, meinte er. „Solange es eben geht, bleibe ich dem Sport treu.“ Dass Pools immer noch vorne mitfahren kann, bewies er Ostersonntag in Sonsbeck einmal mehr, indem er im vierten Rennen mit Ghibli den ersten und im neunten den zweiten Platz holte.

Voll des Lobes für die verbesserte Rennbahn war Jochen Holzschuh, der mit Percy das Trabfahren des neunten Rennens gewann und mit Graf Bismarck im ersten Rennen Zweiter geworden war. „Die Bahn war noch nie so gut wie in diesem Jahr“, versicherte er gegenüber dem anerkannten Fachmann Detlef Orth, der zusammen mit Andrea Franken die Veranstaltung moderierte und die Zuschauer mit Hintergrundwissen sowie vielen Informationen versorgte. Unter anderem hatte der ausrichtende Verein einen Bogen entschärft und einige andere Änderungen vorgenommen.

Selbstverständlich hatte der Veranstalter auch an die kleinen Zuschauer gedacht. Sie waren von Zauber- und Luftballonkünstler fasziniert, konnten auf künstlichen Ponys „reiten“, sich schminken lassen oder Bilder ausmalen. Auch für das leibliche Wohl von Groß und Klein war an mehreren Ständen gesorgt.

10 Euro kostete der Eintritt, den die Besucher gerne zahlten. Ein Euro hiervon ging an die Kriegsopfer aus der Ukraine. Und wer zocken wollte, kam ebenfalls auf seine Kosten, denn das war – wie immer in Sonsbeck – sowohl vor Ort als auch als Außenwette möglich.

(rava)