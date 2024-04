Wirtschaftsflügel der CDU Die Xantener MIT sorgt sich um den Industriestandort

Die MIT Xanten hatte in der vergangenen Woche einen besonderen Gast zu Besuch, und deshalb nutzte der Vorsitzende Sven Paeßens die Gelegenheit für einige ernste Worte. Die Landtagsabgeordnete und NRW-Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Angela Erwin, war am Mittwoch aus Düsseldorf an den Niederrhein gereist. Zuerst besichtigte sie mit den Xantenern den Enni-Solarpark am Urselmannsweg, dann nahm sie an der Mitgliederversammlung teil. Also machte Paeßens deutlich, was ihn bewegt.