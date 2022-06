Kreismeisterschaften beim RV Graf Haeseler : Sommerturnier in Sonsbeck mit vielen Höhepunkten

In der E-Dressur gab Johanna Glissenbach vom RV Sonsbeck auf Mariska ihr Bestes. Foto: Armin Fischer (arfi)

SONSBECK Bei den Kreismeisterschaften auf der modernisierten Anlage in Sonsbeck kamen auch Teilnehmerinnen des RV Graf Haeseler auf Treppchen. Das S*-Springen gewann Lukas Wilmsen-Himmes auf Candas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Derks

Sie waren ganz nach dem Geschmack der Freunde des Pferdesports, die Meisterschaften des Kreisreiterverbands Wesel, die auf Anlage des RV Graf Haeseler in Sonsbeck ausgerichtet wurden. Reiterinnen des gastgebenden Vereins mischten bei den Titel-Entscheidungen ganz vorne mit. Der Kranenburger Lukas Wilmsen-Himmes siegte beim S*-Springen.

Während der dreitägigen Veranstaltung wurden die neuen Meister in Dressur und Springen in den Klassen E, A, L sowie M ermittelt. Über zwei Wertungsprüfungen mit steigenden Anforderungen kämpften die Teilnehmer um Gold, Silber und Bronze. „Die rund 1200 Nennungen für unser Sommerturnier haben gezeigt, dass sich die komplette Modernisierung unserer Anlage mehr als gelohnt hat“, sagte Tim Tischner, der beim RV Sonsbeck für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Info Premiere auf der Anlage des RV Sonsbeck Pferdeschau Die erste gemeinsame Veranstaltung der Kreispferdezuchtvereine Wesel und Kleve findet an diesem Donnerstag und Freitag auf der Sonsbecker Anlage statt. Los geht‘s am 30. Juni mit der Präsentation der dreijährigen Kleinpferd-, Kaltblut-, und Reitponystuten. Der 1. Juli startet um 10 Uhr mit der Stuteneintragung und Auswahl der Kreissiegerstute.

So präsentierte sich unter anderem der Nachwuchs in verschiedenen Reitwettbewerben, in denen die Grundgangarten auf dem Prüfstand standen. Hier zeigten sich die Jüngsten bereits sehr vertraut mit dem Pony. Zudem rückte neben den Kreismeisterschaften die Springprüfung der Klasse S* um den Großen Preis von Sonsbeck in den Mittelpunkt. Hier gewann der Kranenburger Lukas Wilmsen-Himmes, der im Sattel seines in den Niederlanden gezogenen Wallachs Candas die Hindernisse strafpunktfrei in Bestzeit (57,49) absolvierte. Dahinter reihte sich die ebenfalls fehlerfrei reitende Nicole van de Kamp aus Asperden-Kessel (Carmina Z/ 63,25) ein.

Höhepunkt in der Reithalle war die mittelschwere Zwei-Sterne-Dressurprüfung, in der Monika Brosthaus, Petra Simons und Tonius Tielmann am Richtertisch das korrekte Anwenden von Reiterhilfen, den Sitz und die Einwirkung oder Erfüllung der dem Reiterpaar gestellten Aufgabe peinlich genau beobachteten. Besonders harmonisch war die Vorstellung der Florencio I-Tochter Intuition mit Marina Welbers (Kevelaer), die diese Prüfung für sich entschied.

Bei den Kreismeisterschaften ritt Julia Wichert (Bruckhausen) in der Dressur der Eingangsstufe auf Calimero zur Siegerschärpe vor Joanna Blißenbach (Eversael) auf Marisca und Angelina Albrecht (Alpen) auf Miss Spirit. Der Titel auf A-Niveau in der Dressur ging an Christina Lindemann (Stockum) mit Cara Mia F, die Louisa Besuch (Eversael/Stanley) und Victoria Wienczewska (Sonsbeck) mit PSW Dark Magic auf die nachfolgenden Plätze verwies. Die L-Dressur gewann Simone Kösters (Stockum) auf Sommerliebe S. Silber ging an Britta Janssen-Kamps (Sonsbeck/Alana Blue) und Bronze an Christina Langenberg (Chiquina). Kreismeisterin in der mittelschweren Klasse wurde Lara-Marie Kratz vom Danielshof aus Moers mit Der Kleine Donner vor Marie Tenhaef (Sonsbeck/Balou`s Whatsapp) sowie Valentina Wolters (Diersfordt) mit Eikenhorst`s Manuel.