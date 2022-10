Turnier des RV Eintracht am Bergweg : Vereinsmeister in Veen mit null Fehlerpunkten

Auch Lina Wilmsen und Pony Felix, hier mit ihrer Förderin Lara Berges, ritten in Veen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Georg Keisers sowie Madeleine Friedrich sicherten sich im Springen und in der Dressur die Titel des RV Eintracht Veen. Auch die ganz kleinen Mitglieder saßen im Sattel. Beim „Jump and Dog“ waren Nadine und Jana Ingenerf am Schnellsten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Madeleine Friedrich und Georg Keisers mussten am Veener Bergweg einige Glückwünsche entgegennehmen. Die beiden sicherten sich die Vereinsmeisterschaft der Eintracht. Elf Prüfungen standen den Mitgliedern diesmal zur Auswahl.

Den Auftakt der Dressur im Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab gewann die achtjährige Jule Keisers mit ihrem Pony Steendieks My Bonnie. In den Finals zur Vereinsmeisterschaft trug Samba ihre Reiterin Madeleine Friedrich jeweils souverän zum Sieg. Am Nachmittag folgten die Entscheidungen im Springen. Hier siegte in der ersten Springprüfung Jennifer König mit Marlon vor Zoe van den Bongard mit Ginger. Die Sprünge wurden vom Parcourschef Heinz Kleinbongartz am Nachmittag immer höher gezogen und schwieriger gestaltet. Es folgte das Finale zur Vereinsmeisterschaft in dieser Disziplin. An den Start gingen als Amazone Jana Ingenerf, das Urgestein Heinz Eberhard und Vorstandsmitglied Georg Keisers, der seinen Caspar Cool sattelte. Und das Pferd blieb cool. Es trug Keisers mit null Fehlerpunkten ins Ziel. Feodora von Eberhard sowie Caya von Ingenerf erlaubten sich jeweils einen Abwurf.

Während dieser Prüfung hörten die Zuschauer schon die Hunde bellen. Das Turnier endete mit „Jump and Dog“. Hier konnte Nadine Ingenerf mit ihrem Pferd Quadriga und Jana Ingenerf mit ihrem Hund Balou die schnellste Zeit erreiten beziehungsweise erlaufen. „So mancher Zuschauer staunte über die Sprungkraft von Hund Finja. Sie hüpfte fröhlich zwischen den Hindernissen neben ihrem Hundeführer Tobias Keisers herum“, teilte Angela Hügen aus dem Vorstand mit.

Bei der Siegerehrung der Vereinsmeister war auch Jutta Ahls mit ihrem Sir Henry dabei. Sie hatte vor zwei Wochen beim Fahrer-Cup ihren Titel verteidigt. Der Herbstritt am 13. November ist die letzte Veranstaltung des RV Eintracht in diesem Jahr. Stell-Dich-Ein ist um 11 Uhr auf dem Turniergelände am Bergweg. Von da aus geht‘s ins umliegende Gelände. Gegen 14.30 Uhr erfolgt der Auslauf. Nähere Infos dazu sind auf der Homepage www.rvveen.de nachzulesen.

(put)