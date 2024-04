Hohenbudberg gewinnt in Veen Neue Spannung im A-Liga-Aufstiegsrennen

„Das war aber nicht ausschlaggebend. Wir hatten den Gegner in der ersten Hälfte klar im Griff und es nur versäumt, die Tore zu machen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zweimal gepennt“, sagte der Trainer. „Die Tore haben uns geschockt. Danach haben wir das Heft wieder in die Hand genommen. Am Ende darf man sich nicht beklagen. Vielleicht kam die Niederlage auch genau zum richtigen Zeitpunkt“, so Haal. „Es war lange ein taktisches, aber insgesamt ein sehr gutes A-Liga-Spiel. Wir hatten natürlich am Ende etwas Glück, haben aber gut gefeiert. Beide Teams dürfen sich jetzt keine Patzer mehr erlauben“, analysierte ESV-Coach Ralf Röös.