Handball-Landesliga: Schwafheim möchte zur Normalität zurückkehren : TVS nimmt die Favoritenrolle an

Kreis In der Handball-Landesliga stehen der SV Neukirchen, der TuS Xanten und der TuS Lintfort am Wochenende jeweils vor schweren Aufgaben.

Zwei Punkte konnte der Handball-Landesligist SV Neukirchen in der Gruppe 1 bis dato auf seiner Habenseite verbuchen. Um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle nicht zu verpassen, muss Zählbares eingefahren werden. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Samstag gegen den Tabellenvierten Turnerschaft St. Tönis II. „Momentan sind wir wirklich gut drauf“, betont der Neukirchener Trainer Hermann Casper. „Ob wir aber gegen die spielstarken St. Töniser punkten, ist doch sehr fraglich“, ergänzt er. Neben den beiden Langzeitverletzten Vinzenz Lenz und Johannes Toschki muss der SVN auf Rückraumspieler Marvin Bartnik und Torhüter Patrick Kutznitius verzichten, die beide privat verhindert sind. „Jammern hilft uns nicht weiter“, so Casper. „Die Mannschaft ist gut drauf, es herrscht eine tolle Stimmung, es fehlen lediglich die Erfolgserlebnisse.“

In der Gruppe 3 trat am vergangenen Wochenende das Sportliche in den Hintergrund. Die unverzeihliche Aktion des inzwischen suspendierten Schwafheimers Tobias Vook in der Partie gegen Straelen, als er seinen Gegner würgte und mit der Blauen Karte vom Parkett geschickt wurde (siehe separate Meldung oben) überschattete die Partie. Bleibt zu hoffen, dass die Wogen sich bis Samstag geglättet haben, wenn der TVS beim SV Schermbeck antritt. „Als Aufsteiger hat Schermbeck natürlich ganz andere Ziele als wir“, glaubt der Schwafheimer Trainer Peter Wiedemann. „Wir wollen an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen, gerade in der Abwehr, die mittlerweile unser Prunkstück ist. Die Rolle des Favoriten nehmen wir an.“ Im Laufe der Woche haben die Schwafheimer mit Henning Tervoort einen neuen Spieler an sich gebunden. „Er wird uns im Angriff und in der Deckung verstärken“, so Wiedemann. „Allerdings steht er uns am Samstag aus privaten Gründen noch nicht nur Verfügung.“ Auch Benedkit Weigt muss aus gesundheitlichen Gründen passen. Dafür können die Gäste wieder auf Toran Knapinksi zurückgreifen, der seinen Urlaub beendet hat.