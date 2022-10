Handball-Landesliga : Unschöne Szenen beim TV Schwafheim

Thilo Hermsen (am Ball) war mit neun Toren der beste Xantener Schütze. Der TuS unterlag dem TV Issum in eigener Halle dennoch mit 26:31. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis In der Gruppe 1 musste sich der SV Neukirchen beim TV Geistenbeck mit 23:28 geschlagen geben. Nicht besser erging es in der Gruppe 3 dem TuS Lintfort und TuS Xanten, die ebenfalls verloren. Die Partie in Schwafheim endete bereits nach 53 Minuten, weil Straelen nicht mehr weiterspielen wollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Thelen

Der Handball-Landesligist SV Neukirchen musste eine weitere Niederlage einstecken. In der Gruppe 1 verlor er bei der Zweitvertretung des TV Geistenbeck mit 23:28 (12:12). „Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft und haben aus eigener Dummheit verloren“, ärgerte sich der Neukirchener Trainer Hermann Casper. In der Abwehr wussten die Gäste über die gesamte Spielzeit zu überzeugen, vergaben aber im Angriff die eine oder andere gute Möglichkeit. Dennoch gestalteten sie die Begegnung bis Mitte der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Dann leisteten sie sich innerhalb von sieben Minuten zu viele Fehler. Die Abspiele fanden entweder nicht mehr den Mitspieler oder „Lustwürfe“ wurden auf das Gehäuse des Gegners abgefeuert. „In dieser Phase haben wir das Spiel verloren, und Geistenbeck war letztlich dann auch cleverer“, so Hermann.

Tore: Böckel (9), S. von Zabiensky, Bartnik, Drymalla (je 3), M. Casper (3/1) und Kaplanek (2).

Info SV Straelen sorgt in Moers für Spielabbruch TV Schwafheim In der 53. Minute wurde die Partie gegen den SV Straelen beim Spielstand von 23:12 abgebrochen, weil die Gäste das Parkett verließen. Mit diesem Ergebnis wird die Partie wohl für den TVS gewertet.

In der Gruppe 3 bezwang der TV Schwafheim den SV Straelen voraussichtlich mit 23:12 (11:5), da das Spiel in der 53. Minute abgebrochen wurde (siehe Infobox). Die Hausherren fanden direkt gut ins Spiel und diktierten das Geschehen. Acht Minuten vor dem Ende war die Partie beim Spielstand von 23:12 bereits entschieden. Dann ließ sich Tobias Vook zu einer äußerst dummen Attacke hinreißen. Zunächst wurde er zu Boden gerissen, kniete dann auf diesem Spieler, der die Rote Karte sah, und würgte ihn. Das Ergbnis war eine Blaue Karte für Vook, der damit wohl für längere Zeit gesperrt wird. „Eine völlig inakzeptable Aktion von Tobias“, ärgerte sich der Schwafheimer Trainer Peter Wiedemann. „So etwas macht man einfach nicht und die Blaue Karte ist absolut gerechtfertigt. Ich kann allerdings auch nicht verstehen, dass Straelen dann auf Anratten des eigenen Vorstandes das Spielfeld verlassen hat.“

Tore: M. Wiedemann (5), Vook (5/4), Rawanbanchsch (3), Krämer, Schmidt, Engels, Prchala und K. Wiedemann (je 2).

In einer torreichen Partie verlor der TuS Lintfort beim ATV Biesel II mit 31:34 (12:15). Die Voraussetzungen waren nicht gut, denn mit Henrik Süßer, Niklas König und Nils Schmitz mussten die Gäste gleich auf drei tragende Säulen verzichten. Dennoch gestalteten sie das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit ausgeglichen. Gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts mussten sie eine weitere Schwächung hinnehmen, als Torsten Miller nach seiner dritten Zeitstrafe vorzeitig vom Feld ging. Das gleiche Schicksal ereilte in der 53. Minute auch noch Sebastian Küpper. „Kämpferisch hat die Mannschaft heute alles gegeben, am Ende fehlten uns aber die Alternativen“, so der Lintforter Trainer Andreas Michalak.

Tore: Schlieper (6), Butry (6/1), Küpper, Schoofs (je 5), Hadamer, Lasnig (je 2), Schatull (2/1), Miller, Lessmann und Solobir.

Eine Niederlage kassierte der TuS Xanten mit 26:31 im Nachbarschaftsduell gegen den TV Issum. Dennoch zeigte sich der Xanterner Trainer Jürgen Mölleken nach dem Schlusspfiff nicht unzufrieden: „Es war ein gutes Spiel von uns. Leider hatten wir zwischen der 35. und 38. Minute eine Schwächephase, die uns wahrscheinlich zumindest einen Punkt gekostet hat, auch wenn Issum spielerisch besser war. Auf jeden Fall gelang es uns, erneut eine Steigerung hinzulegen.“