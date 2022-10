Fußball-Kreisliga A : 3:4 – Rheinbergs Fehler werden bestraft

Dennis Lehmann (links) unterlag mit Concordia Rheinberg in Rumeln mit 3:4. Foto: Jakob Klos

Kreis Die Concordia verlor beim FC Rumeln-Kaldenhausen das Spiel und den Anschluss an die Spitze. Veen fertigte Lüttingen mit 7:1 ab. Rheurdt-Schaephuysen holte sich mit einem 3:1 in Schwafheim den ersten Saison-Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Veen feierte einen deutlichen Derbysieg. Asterlagen behauptete die Tabellenspitze.

Borussia Veen – SSV Lüttingen 7:1 (2:0). In der ersten halben Stunde sah es nicht danach aus, als würden die „Krähen“ nach 90 Minuten als deutlicher Sieger vom Platz gehen. Die Gäste spielten gut mit und hatten auch gute Chancen. Durch einen abgefälschten Schuss von Felix Terlinden fiel das 1:0 für die Borussia (24.). Michael Keisers erhöhte auf 2:0 (40.). „Die Veener waren in der Chancenverwertung brutal effektiv“, sagte SSV-Trainer Stefan Kuban, der auf Goalgetter Janik Schweers (Bauchmuskelzerrung) verzichten musste. Mit dem 3:0 durch Tim Conrad (58.) ließ die Lüttinger Gegenwehr nach. Jonas Höptner (67./83.), nochmals Terlinden (71.) sowie Ken Klemmer (79.) schraubten die Führung in die Höhe. Der Ehrentreffer gelang Nicolas Mayer (83.). SSV-Akteur Max Stapelmann, gerade erst wieder fit geworden, verletzte sich erneut am Fuß und musste ausgewechselt werden.

Info Mit zehn Partien geht’s am Mittwoch weiter 15. Spieltag (26. Oktober) Neukirchen-Vluyn II - Rumeln-Kaldenhausen (19 Uhr), OSC Rheinhausen - Rheinberg, Millingen - Veen, Sonsbeck II - Schwafheim, Meerfeld - Alpen, Rheurdt-Schaephuysen - Asterlagen, VfL Rheinhausen - Asberg, Hohenbudberg - Kamp (alle 19.30), Budberg II - Repelen II, Lüttingen - Rumelner TV (beide 20 Uhr).

Viktoria Alpen – VfL Rheinhausen 2:1 (1:0). Beim Team von Marcel Blaschkowitz läuft’s weiter rund. Die Viktoria gewann zum sechsten Mal in Folge. „Meine Mannschaft hat sich gefangen. Sie schießt mittlerweile immer mehr Tore, als sie Fehler macht“, so der Alpener Coach. Tobias Schmitz (45.) und Lennart Linkenbach (78.) netzten für die Hausherren, die in der 73. Minute einen Gegentreffer von Jan Gerlich hinnehmen mussten. Alpens Keeper Marcel Grewe musste kurz vor Schluss verletzt runter. „Mittwoch in Meerfeld müsste er aber wieder spielen können“, sagte Blaschkowitz.

SV Sonsbeck II – SV Budberg II 0:0. „Ich war von der Einstellung der Mannschaft positiv überrascht“, meinte Oliver Kraft, der Interimstrainer der Gastgeber, bei denen Ahma Alzedaue sowie Marvin von Zabiensky aus aus dem Oberliga-Kader in der Startelf standen. Die Innenverteidigung bildeten Tobias Gellings und Pascal Götz aus der „Dritten“. In der Nachspielzeit vergab SVS-Spieler Florian Terlinden noch eine Großchance.

FC Rumeln-Kaldenhausen – Concordia Rheinberg 4:3 (2:1). Manfred Wranik, der Coach der Gäste, war richtig angefressen nach der Pleite: „Wir haben den Gegner durch unsere Fehler aufgebaut. Da fehlen mir eigentlich die Worte.“ Das 1:0 durch Tom Jordan (9.) gab den Gästen keine Sicherheit. Der FCR zog auf 4:1 durch die Treffer von Nico Olejniczak (24.), Patrick Mohr (29./68.; Strafstoß) und Jona Dietrich (70.) davon. Dion Rückbeil (71.) und Tim Meier (88.) verkürzten. Keeper Henrik van de Mötter hielt in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter von Mohr.

SV Millingen – FC Neukirchen-Vluyn II 2:6 (1:2). „Wir sind in der Liga angekommen“, freute sich FC-Trainer Frank Dezelak. „Wir haben eine junge Mannschaft. Die Spieler mussten sich erst an das höhere Tempo und die Körperlichkeit gewöhnen. Da haben wir zu Beginn der Saison Lehrgeld bezahlt.“ In Millingen brachten Soner Cakmak und Serkan Durak den FC in Führung. Tim Böttcher brachte die Hausherren aber noch vor der Pause wieder ran. Aza Kader (2), Etienne Kallies und Serkan Durak sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung. In der Nachspielzeit traf Bastian Nocon für Millingen.

TuS Asterlagen – TV Asberg 2:0 (1:0). Der Spitzenreiter ließ nichts anbrennen. Nach der Führung durch Junior Holzum gelang es den Gastgebern lange nicht, das 2:0 nachzulegen. Dann verwandelte Murat Kara einen Strafstoß.

OSC Rheinhausen – FC Meerfeld 5:0 (2:0). Der OSC ist durch den Sieg auf den zweiten Platz vorgerückt und bleibt einen Punkt hinter Asterlagen. Überragender Akteur war Burhan Sahin, der alle fünf Tore erzielte.

SV Schwafheim – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen 1:3 (1:0). Gegen den ersatzgeschwächten SVS holten die Gäste den ersten Saisonsieg. Zunächst gerieten sie durch ein Eigentor von Kevin Leszcz in Rückstand. Doch Rheurdt-Schaephuysen bewies Moral. Niclas Speicher, Andreas Resch und Dustin Brands schossen ihr Team zum Erfolg. In der Nachspielzeit sah Schwafheims Eren Okumus Gelb/Rot.