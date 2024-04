Es werden noch Sänger gesucht Xanten erhebt die Stimme für Frieden, Freiheit und Europa

Die nächsten Proben sind terminiert: Sie sind am Montag, 15. April, am Dienstag, 7. Mai, und am Donnerstag, 23. Mai, jeweils um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Eine Probe dauert etwa eineinhalb Stunden. Es werde nicht erwartet, dass jeder an allen Terminen teilnehme, sagten Carolin Schwartz und Silvia Thon. In erster Linie seien die Termine zum Kennenlernen untereinander gedacht, um ein gutes Miteinander für den gemeinsamen Auftritt zu erzielen.