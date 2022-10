Fußball-Oberliga : 1:4 – SV Sonsbeck bei Standards zu anfällig

Sonsbeck Die Rot-Weißen sind am Mittwochabend ohne Ertrag aus Ratingen zurückgekehrt. Robin Schoofs erzielte den Ehrentreffer für den Aufsteiger. Der Losing-Elf fehlte der Zug zum gegnerischen Tor.

Von Stabilität war in der Anfangsphase unter Flutlicht allerdings wenig zu sehen. Schon nach fünf Minuten tauchte Tom Hirsch nach einem weiten Diagonalball frei am zweiten Pfosten auf. Der Ratinger Flügelspieler wurde im letzten Moment geblockt. Der zweite Abschluss der Gäste schlug ein. Linksfuß Ali Can Ilbay schlenzte einen Freistoß von halbrechts mit viel Schnitt in den Strafraum. Einen Abnehmer in der Mitte fand der Ball nicht und schlug ohne Kontakt unhaltbar im linken Eck ein (11.). Sonsbeck mangelte es auf dem Weg nach vorne zunächst an der Feinabstimmung. Luca Terfloth schoss wenig später nach einem guten Querpass aus 20 Metern zum ersten Mal auf das Tor von Germania-Keeper Dennis Raschka (20.). Er verzog ein gutes Stück.