Regionaler Energieversorger Enni prüft Bau eines weiteren Solarparks in Xanten

Der regionale Energieversorger Enni aus Moers prüft den Bau eines weiteren Solarparks in Xanten. Dafür komme eine Fläche nahe der Bahngleise in Birten infrage, sagte Stephan Scholz, einer der beiden Geschäftsführer der Enni Solar, einer Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe. Wenn der Solarpark gebaut werde, solle er eine doppelt so große Leistung wie der Enni-Solarpark am Urselmannsweg haben. Zunächst müsse aber vom Netzbetreiber Westnetz geprüft werden, ob die Anlage auf der geplanten Fläche ans Stromnetz angeschlossen werden könne. Diese Untersuchung laufe.