Basketball-Oberliga : Rheinbergs Korbjäger in Essen zu schwerfällig

Rheinbergs Korbjäger in Essen zu schwerfällig

Kam in Essen auf 23 Punkte: Christopher Hussmann. Foto: Foto Michael Ertelt/Michael Ertelt

Rheinberg Der TuS 08 begann schlafmützig und unterlag mit 67:78. Es war die erste Saison-Pleite. Christopher Hussmann, Marius Wönnmann und Brian Kimble waren die auffälligsten Spieler.

Die in die Oberliga aufgestiegenen Basketballer des TuS 08 Rheinberg haben im Spiel bei Schwarz-Weiß Essen II die Anfangsphase komplett verschlafen. Die Gäste liefen stets einem Rückstand hinterher und kassierten die erste Saison-Niederlage. Der Neuling musste sich mit 67:78 (38:42) geschlagen geben.

Rheinberg lag nach den ersten zehn Minuten mit 16:26 zurück. Eine Umstellung in der Defensive ließ den Aufsteiger dann besser ins Spiel kommen. Der TuS 08 zeigte eine tolle Moral. Der Lohn: Zum Seitenwechsel konnte die Mannschaft den Rückstand auf vier Zähler verkürzen. Dennoch blieb der Auftritt der Gäste schwerfällig, das Team aber an den Essenern dran. „Tags zuvor hatten sich noch zwei Spieler krank gemeldet. Diese Ausfälle merkte man uns gegen Ende der Partie deutlich an, weil da die Kräfte merklich nachließen“, sagte Kapitän Thomas Schrader.