Landesmeisterschaften im Rudern : Jan Henrik Szymczak steht vier Mal auf dem Podest

Krefeld Mit zwei Titeln und zwölf weiteren Podestplatzierungen des Crefelder Ruder-Club enden die Landesmeisterschaften auf dem Elfrather See. Warum der CRC-Frauenachter zurückgezogen wurde und der Männerachter nur Bronze holte.

Das Rennen im Männer-Doppelzweier können Szymczak und Renner von Beginn an unter ihre Kontrolle bringen und hat zur Streckenhälfte einen komfortablen Vorsprung von fast einer Bootslänge, die sie bis ins Ziel sogar noch ausbauen. Am Ende steht ein ungefährdeter Sieg in einer der am härtesten umkämpften Bootsklassen.