Sozialarbeit in Sonsbeck : Glücksmomente auf dem Pferdehof

Sonsbeck Kindern einen besonderen Tag in der Natur und mit Tieren zu schenken, das war die Motivation der Sonsbecker Gastronomenfamilie Höfer. Gemeinsam mit dem Reitverein Graf Haeseler verbrachten die jungen Gäste einen Traumtag mit Pferden.

In Kooperation mit der Gastronomenfamilie Höfer vom Waldrestaurant bietet der Reitverein Kindergeburtstagsfeiern an oder dem örtlichen Verein ‚Besondere Kinder‘ einen solchen Erlebnisnachmittag. „Weil solche Begegnungen mit Tieren und Ausflüge in die freie Natur durch nichts zu ersetzen sind“, sagt Friederike Höfer-Wolters zum Angebot für Kinder mit Handicaps. „Wir wollen diesen Kindern etwas mitgeben. Wir möchten ihnen etwas Gutes tun und ihnen vom Glück abgeben“, sagt die vierfache Mutter und Gastronomin. Schließlich habe Corona auch das Leben dieser Kinder eingeschränkt. Ein Ausflug in die Natur, der Spaziergang mit Labrador-Hündin Layla an der Leine, der Ausritt, das Erkunden der Reithalle und des Außengeländes sorgen für ganz besondere Momente.

„Wenn Kinder an Tiere herangeführt werden und unsere Sunny dann einem der Kinder vertrauensvoll folgt, ist das nicht mit Worten zu beschreiben, welche Glücksgefühle diese Kinder dann erleben und uns zeigen“, sagt die Gastgeberin. Die Möglichkeit für Kinder, so etwas zu erleben, sei so wichtig und für manches Kind einfach noch nie da gewesen. Etwas zurückgeben, sei ihrer Familie in den sozial rauen Zeiten ein Bedürfnis und wiege in diesem speziellen Fall mehr als alles andere. „Wir erleben die Freude unmittelbar und sind dabei, wie die Kinder sich öffnen und in der Begegnung mit den Tieren aufgehen“, so Friederike Höfer-Wolters. „Ich weiß, wie wichtig eine glückliche Kindheit ist, und sehe, was Glücksmomente speziell für diese Kinder bedeuten.“