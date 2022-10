Fußball-Niederrhein-Pokal : SV Sonsbeck in Kleve mit Jonas Holzum im Tor

Sonsbeck Vier Wochen nach dem spektakulären 4:3-Erfolg für die Rot-Weißen in der Oberliga sehen sich die Teams am Mittwoch im Stadion am Bresserberg wieder. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale des Niederrhein-Pokals. SVS-Kapitän Tim Weichelt steht nicht in der Startelf.

Einen Monat ist es her, als der SV Sonsbeck drei Oberliga-Punkte aus dem Stadion am Bresserberg mitnahm. In einem spektakulären Spiel setzten sich die Rot-Weißen mit 4:3 beim 1. FC Kleve durch. Am Mittwoch gibt’s ein Wiedersehen im Achtelfinale des Fußball-Niederrhein-Pokals. Ab 19.30 Uhr stehen sich die Teams in der Schwanenstadt gegenüber. „Die Klever werden sich sicherlich jetzt nicht mehr so leicht von einem Aufsteiger überraschen lassen. Wir haben damals schon überragend gespielt“, sagte SVS-Trainer Heinrich Losing. „Pokal-Torhüter“ Jonas Holzum wird gegen seinen Ex-Klub für Kapitän Tim Weichelt auflaufen. „Zwei, drei Änderungen in der Startelf wird’s geben“, so Losing, dem der verletzte Nozomu Nonaka weiterhin nicht zur Verfügung steht. Ob Ahma Alzedaue, der sich am vergangenen Wochenende erkrankt abgemeldet hatte, im Kader steht, bleibt abzuwarten. Losing: „Es wird auch auf die Tagesform ankommen. Die Klever haben im September gegen uns nicht das gezeigt, was sie eigentlich können.“