Fußball-Bezirksliga : Budbergs Kapitän Tim Beerenberg sieht beim 3:1-Sieg Rot

Rheinberg Der Kapitän flog in Twisteden vom Platz. Auch der TuS Xanten gewann mit 3:1. Beim Heimerfolg über Tönisberg war Mats Wardemann der Mann des Spiels.

Die Fußballer des SV Budberg bleiben nach dem 3:1 (2:1)-Sieg bei der DJK Twisteden auch nach zehn Bezirksliga-Spieltagen weiter ungeschlagen. Fynn Eckhardt (3.) traf nach einer starken Umschaltaktion zum frühen 1:0 (3.), Jan Luca Häselhoff wenig später per Kopf nach einer Ecke zum 2:0 (16.). Der Tabellendritte trat dominant auf. Und doch musste „Oldie“ Volker Prangen nach 30 Minuten und dem Treffer von Alexander Swaghoven einmal hinter sich greifen. Das Spiel gestaltete sich bis zur Pause ausgeglichen, während die Gäste in der zweiten Hälfte den Sack durch mehrere Konter schon eher hätten zumachen können. So sorgte erst Moritz Pauls 19. Saisontor in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Mit der letzten Aktion des Spiels sah SVB-Kapitän Tim Beerenberg wegen groben Foulspiels noch glatt Rot. Es spielten: Prangen; La. Severith, Klüppel, Twardzik (87. Morawa), Eckhardt (79. van Dyck), Paul, Häselhoff, Hahn (90. Vana), Le. Severith (70. Kühnau), Weyhofen, Amissah (73. Beerenberg).

Der Mann des Spiels aus Sicht des TuS Xanten in der sonntäglichen Heimpartie in der Fußball-Bezirksliga gegen den VfL Tönisberg trug die Rückennummer 14. Mats Wardemann, der am Mittag erst aus dem Urlaub gekommen war, brachte die Hausherren als Einwechselspieler mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Der TuS gewann mit 3:1 (1:0) und bleibt Tabellenvierter. „Wir haben nicht viel zugelassen. Das war von der Kompaktheit ein tolles Spiel von uns“, sagte Trainer Johannes Bothen. Niklas Binn traf zum 1:0 (9.). In der 27. Minute knickte Luca Binias um und musste den tiefen Rasen verlassen. Für ihn kam Wardemann, den Bothen eigentlich erst in der Schlussphase einwechseln wollte. Der 21-Jährige zahlte das Vertrauen mit seinen ersten Saisontreffern zurück (62./65.). Manuel Franken verwandelte einen Freistoß zum 3:1 (71.). Es spielten: Jansen; van Huet, van de Loo, J. Vengels, Utzka (46. Timm), van Schyndel, L. Neinhuis, Geroschus, Binn, Wellmanns, Binias (27. Wardemann).