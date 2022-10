Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck benötigt wieder mehr Durchschlagskraft

Klaus Keisers (l.) verlor am Mittwoch mit dem SV Sonsbeck die Partie in Ratingen. Foto: Jakob Klos

SONSBECK Nach zwei Niederlagen in Folge soll am Sonntag gegen Mitaufsteiger MSV Düsseldorf wieder Zählbares her. Dafür müssen die Rot-Weißen aber die Schwächen bei den Standards abstellen. Die Gäste stehen auf einem Abstiegsplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Nach einem Hoch mit 16 Punkten aus sechs Partien sind die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck zurück auf dem Boden der Tatsachen. Der Aufsteiger kassierte zuletzt zwei Niederlagen mit sieben Gegentreffern. Nach der 1:4-Pleite am Mittwoch bei Germania Ratingen war Trainer Heinrich Losing allerdings nicht komplett unzufrieden. „Das hört sich zwar krass an, aber so schlecht, wie das Ergebnis aussagen mag, waren wir nicht. Wir müssen jedoch gerade bei den Standards besser verteidigen. Die ersten beiden Gegentore waren unnötig“, sagte der Coach, der mit seinem Team am Sonntag, 15 Uhr, Mitaufsteiger MSV Düsseldorf empfängt.

Die Gäste aus der Landeshauptstadt sind weniger erfolgreich gestartet als die Rot-Weißen und stehen mit elf Zählern auf einem Abstiegsplatz. Lediglich zweimal verließ die Elf von Trainer Mohamed El Mimounir jr. den Platz als Sieger (2:1 beim VfB Homberg und 4:0 gegen TuRu Düsseldorf). Der letzte „Dreier“ liegt schon sechs Wochen zurück. Besonders Acht geben muss die Losing-Elf auf Ex-Profi Assani Lukimya-Mulongoti, der gerade bei Standards für große Gefahr vor dem gegnerischen Gehäuse sorgt. Der 36-Jährige hat bereits vier Treffer erzielt und hatte 14 Tore in der Aufstiegssaison beigesteuert.