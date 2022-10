Fast eine Million fürs Achtelfinale : Klubs winken im DFB-Pokal Rekordprämien

34 Bilder Unsere Tipps zur 2. Runde des DFB-Pokals

Frankfurt Für Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals winken den 16 Klubs jeweils 836.988 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund. Überhaupt ist die Teilnahme an dem Wettbewerb so lukrativ wie noch nie

Für die Erstrunden-Teilnehmer hatte es bereits 209.247 Euro gegeben - 30.000 Euro mehr als in der Spielzeit vor der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kürzungen.

Für das Erreichen der zweiten Hauptrunde zahlte der DFB eine Prämie in Höhe von 418.494 Euro. Der Pokalsieger 2023 kann am Ende mit Einnahmen von 4,32 Millionen Euro rechnen. Im Viertelfinale bekommen die Teilnehmer 1,67 Millionen und im Halbfinale rund 3,35 Euro. Der Finalverlierer erhält 2,88 Millionen aus den TV- und Sponsoreneinnahmen.

(ako/dpa)