Treffen in Xanten : Frühere Marienschülerinnen feiern goldenes Jubiläum

16 ehemalige Marienschülerinnen haben sich 50 Jahre nach ihrem Schulabschluss wieder getroffen. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten Es ist schon ein halbes Jahrhundert her, dass sie die Marienschule in Xanten besucht haben. Aber sie sind trotzdem in Kontakt geblieben. Jetzt haben sich die Frauen getroffen, um ein Jubiläum zu feiern.

50 Jahre nach ihrer Schulentlassung haben sich ehemalige Marienschülerinnen in Xanten getroffen. Das goldene Jubiläum feierten sie im Hotel und Restaurant Hövelmanns am Markt. Zwischendurch machten sie einen Spaziergang zu ihrer früheren Schule. Außerdem trat die Märchenerzählerin Christiane Strobl auf.

29 junge Frauen hatte der Abschlussjahrgang 1972, wie die früheren Marienschülerinnen berichteten. „Wir waren nur eine Klasse.“ 16 kamen zum Wiedersehen. Viele wohnen auch heute in der Region. Einige leben aber mittlerweile in anderen Teilen Deutschlands oder sogar im Ausland. Die Entfernung war zum Beispiel ein Grund, dass nicht alle zum Treffen kommen konnten.

Ihre gemeinsame Marienschulzeit hatte sechs Jahre früher begonnen. „56 Jahre einen Menschen zu kennen, mit ihm befreundet zu sein, ist ein Geschenk, dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Rita Paaßen. Sie hatte das Jubiläum zusammen mit Hedwig Haagen, Cilli van Bonn und Mechtild Mosters organisiert. Auf das Treffen hätten sie sich „sehr gefreut“.

Die Mädchen-Realschule zu besuchen, sei etwas Besonderes gewesen, erinnerten sich die früheren Marienschülerinnen. Sie berichteten von den Unterrichtsfächern, der Schulordnung und dem Lebenskundeheft, das sie damals hatten. Ihre Klassenlehrerin sei Helene Grüning gewesen. In Erdkunde zum Beispiel habe sie ihnen Dias von ihren Reisen gezeigt. „Das war richtig gut. Man hat nicht nur aus dem Buch gelernt.“

Der 1972er-Abschlussjahrgang hatte sich nach dem Abschied von der Marienschule schon nach zehn, 20, 30, 40 und 45 Jahren wieder gesehen. Künftig sind jährliche Treffen geplant. „Wir sehen uns halt gern“, sagten die ehemaligen Marienschülerinnen. Und wegen des fortschreitenden Alters wollen sie dazu noch so oft wie möglich die Gelegenheit haben.

