Alternative für Restaurants : Weihnachts-Dinner im Wohnmobil

Das Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck bietet das Wohnmobil-Dinner an. Ulrike und Franz-Josef Fell (l.) genießen mit Andrea und Andreas Wölke ihr gemeinsames Drei-Gänge-Menü. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Restaurants müssen wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen bleiben. Viele Gastronomen suchen deshalb nach Alternativen. Eine besonders kreative Möglichkeit ist das Wohnmobil-Dinner, das einige Restaurants auch an den Feiertagen anbieten.

Das Gelände am Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck ist festlich geschmückt. Lichterketten erleuchten den Weg, in die Stille des umliegenden Waldes spielen Lautsprecher weihnachtliche Musik hinein. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den Schutzmaßnahmen sind im Sonsbecker Restaurant keine Gäste erlaubt – dennoch ist der angrenzende Waldparkplatz mit Wohnwagen sehr gut besucht.

Unter dem Namen „Höfers Wohnmobil-Dinner“ bietet Betreiberin Friederike Höfer-Wolters ein innovatives Restaurant-Erlebnis an: Die Gäste reisen mit dem Wohnmobil an, stellen sich auf den Waldparkplatz und bekommen dort ein Drei-Gänge-Menü serviert. Die Kellner bedienen direkt am Wohnwagen, versorgen die Gäste mit Servietten, Kerzen, Besteck und der Getränkekarte – und hinterlassen ihre Telefonnummer, um weitere Wünsche entgegenzunehmen.

Not macht erfinderisch: Mit dem Quad bringt das Team von Betreiberin Friederike Höfer-Wolters (l.) das Essen über den Waldweg zu den Gästen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

INFO Wohnmobil-Dinner sind überall in NRW möglich Karte Über Facebook (“WohnmobilDinner - das Original“) tauschen sich Gastronomen und Gäste aus. Dort findet sich auch eine interaktive Karte mit teilnehmenden Restaurants. Weihnachten Für die Feiertage haben Restaurants noch Platz.

„Wir waren nach der Schließung des Restaurant aufs der Suche nach einer Einnahmequelle – neben dem Außerhaus-Verkauf“, erzählt Höfer-Wolters. „Ein Gast hat uns dann auf die Idee des Wohnmobil-Dinners gebracht. Wir haben auf dem Waldparkplatz genug Platz für die Wohnwagen, niemand muss aussteigen und mit dem Trecker und einem Quad bringen wir das Essen schnell aus der Küche zu den Gästen.“

Die Idee kommt bei den Gästen im Sonsbecker Restaurant an. Am Anfang kamen um die 15 Fahrzeuge, mittlerweile hat das Waldrestaurant auf 25 Stellplätze erhöht. „Wir bieten unser Dinner auch an den Weihnachtsfeiertagen an – da haben wir sogar noch ein paar freie Plätze. Für Silvester sind wir allerdings schon länger ausgebucht“, so die Betreiberin weiter.

Einer der Gäste ist Rainer Sander aus Grevenbroich. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin ist er durch Zufall über Facebook auf das Angebot in Sonsbeck aufmerksam geworden. „Wir waren auf der Suche nach einer Möglichkeit irgendwie mal wieder rauszukommen und haben es dann mit unserem Wohnmobil einfach mal ausprobiert. Das war ein rundum gelungener Abend mit leckerem Essen, einer schönen Atmosphäre und freundlichem Personal.“

Bundesweit setzen immer mehr Restaurants auf das Wohnmobil-Dinner. Auf Facebook tauschen sich Betreiber und Gäste über neue Angebote aus. Die Gruppe „WohnmobilDinner - das Original“ hat bereits über 25.000 Mitglieder. Über eine interaktive Karte halten sich die Wohnmobil-Fans über Restaurants auf dem Laufenden, die solch ein Angebot auf die Beine stellen.

Das hilft auch Klaus-Dieter Land, der das Restaurant „Kartoffelkiste“ in Solingen betreibt. Über Facebook ist er auf die Idee des Wohnmobil-Dinners gestoßen und bietet es seitdem immer am Wochenende an. Mit sechs Wohnwagen, die unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen an der Kartoffelkiste Platz finden, zwar in einem kleineren Rahmen als das Waldrestaurant in Sonsbeck, für das Geschäft aber ebenso überlebenswichtig. „Das Wohnmobil-Dinner ist wirklich wichtig für unsere Einnahmen“, sagt Betreiber Land. „Wir liegen recht weit außerhalb in Höhrath – bis nach Solingen sind es 30 Minuten pro Fahrt. Das ist natürlich ein Problem für einen Lieferservice und auch für einen To-Go-Betrieb.“

Durch die zusätzlichen Einnahmen, die er am Wochenende mit dem Wohnmobil-Dinner macht, kann er laufende Personalkosten besser abdecken. „Die versprochenen Staatshilfen laufen noch schleppend, wir warten aktuell auch noch auf Kurzarbeitergeld. Da ist es vorteilhaft, den Betrieb zumindest in Teilen aufrechthalten zu können“, sagt Land.

Als die neuen Maßnahmen am vergangenen Mittwoch in Kraft traten, hatte der Betreiber der Kartoffelkiste kurz Sorge, dass er auch das Wohnmobil-Dinner wieder einstellen muss. Trotz Nachfrage beim Ordnungsamt konnte ihm niemand sagen, ob das Dinner weiter stattfinden dürfe. „Dann erhielt ich aber zum Glück die Nachricht, dass das Dinner so weiterlaufen darf, wenn jeglicher Kontakt vermieden wird. Und das ist ja der Fall. Niemand muss sein Wohnmobil verlassen, wir liefern direkt an die Tür, alle Kellner tragen Maske und selbst für den Toilettengang haben unsere Gäste eigene Möglichkeiten im Wohnwagen“, berichtet er.

Auch das „Heaven’s“ in Langenfeld hat auf das Wohnmobil-Dinner gesetzt. Seit den strengeren Maßnahmen musste das Angebot aber vorläufig eingestellt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)