Musical im TaM : Tom Barcal ersetzt den frischgebackenen Vater Heinz Hoenig

Heinz Hoenig ist mit 71 Jahren erneut Vater geworden. Seine Frau Annika und sein neugeborener Sohn sind wohlauf. Foto: dpa/Christian Charisius

Duisburg Heinz Hoenig ist erneut Vater geworden und steigt später ins Ralph-Siegel-Musical ein. Für seinen Ersatz wird es ein Heimspiel werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Entscheidung hat der Schauspieler Heinz Hoenig nicht leichtfertig getroffen. Bis zuletzt hatte er gehofft, am Donnerstag, 20. Oktober, bei der Premiere von „‘N bisschen Frieden – Rock’n’Roll Summer“, dem neuen Musical von Star-Komponist Ralph Siegel (77), im Theater am Marientor in Duisburg auf der Bühne zu stehen. Doch jetzt ist der 71-Jährige erneut Vater geworden – es ist ein Junge, Mutter und Kind sind wohlauf.

„Ich dachte, meine Rolle in dem Musical und das Vaterglück seien miteinander in Einklang zu bringen“, sagt Heinz Hoenig, „aber ich bin so überwältigt von der Geburt meines Sohnes und der neuen Situation, dass ich meine Familie jetzt nicht allein lassen möchte und erst zu einem späteren Zeitpunkt bei ,‘N bisschen Frieden‘ einsteigen kann.“

Wolfgang DeMarco, der Direktor des Theater am Marientor und Executive Producer des Musicals „‘N bisschen Frieden“, kann die Entscheidung von Heinz Hoenig sehr gut verstehen: „Natürlich hätten wir uns gewünscht, diesen großartigen Schauspieler von Beginn an auf der Bühne unseres wunderschönen Theaters erleben zu dürfen. Aber die Familie geht immer vor“, sagt der 57-Jährige. „Wir wünschen Heinz, seiner bezaubernden Frau und seiner Familie alles Gute und freuen uns darauf, ihn voraussichtlich ab Mitte Dezember bei uns in Duisburg begrüßen zu dürfen.“

Heinz Hoenig verkörpert bei „‘N bisschen Frieden – Rock’n’Roll Summer“ die Rolle des Erwin Krause. Seine Fans erleben ihn als gealterten Stasi-Mitarbeiter, der die Vergangenheit nicht ruhen lassen kann und einem früheren Regime-Gegner auch nach Jahrzehnten noch immer hartnäckig auf den Fersen ist. „Die Proben haben bislang sehr viel Spaß gemacht. Die Rolle ist großartig geschrieben und das Musical selbst ist spitze“, sagt Heinz Hoenig. „Ich bitte meine Fans um Verständnis für meine Entscheidung, zunächst bei meiner Familie zu bleiben und erst im Dezember nach Duisburg zu kommen.“

Foto: Christoph Reichwein (crei) 10 Bilder Von Ralph Siegel bis Jennifer Siemann – diese Stars machen mit

Executive Producer Wolfgang DeMarco freut sich, mitteilen zu können, dass es innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, Ersatz für Heinz Hoenig zu finden. Die Rolle des Erwin Krause wird bis zu Heinz Hoenigs Eintreffen gespielt von Tom Barcal (58). „Ich arbeite mich nun in Windeseile in den Stoff ein“, sagt Tom Barcal.

Der Duisburger Schauspieler stand schon mit Film-Größen wie Jürgen Prochnow und Udo Kier vor der Kamera. Bekannt wurde er mit seiner Rolle als Marc „Keule“ Schneider in der RTL-Serie „Alles was zählt“. Es folgten zahlreiche Auftritte im Kino und im Fernsehen. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler hat Tom Barcal als Sänger bereits sieben CDs veröffentlicht. Seit 2021 ist er mit der Sängerin Stefanie Black (24, „The Voice of Germany“) verheiratet, die ebenfalls zum Ensemble des Musicals „‘N bisschen Frieden – Rock’n’Roll Summer“ gehört.

Bis Ende des Jahres sind 35 Aufführungen des Musicals „‘N bisschen Frieden – Rock’n’Roll Summer“ geplant. Weitere Infos unter www.n-bisschen-frieden.de.

(RP)