Trendladen öffnet in Duisburg : Was die Pizzeria „60 seconds to napoli“ so besonders macht

So sehen die Pizzen in dem neuen Restaurant aus. Foto: stn

Duisburg Am Samstagmittag eröffnet das Pizza-Restaurant „60 seconds to napoli“ im Mercator One am Duisburger Hauptbahnhof, die Inhaber erwarten großen Kundenandrang. Die beliebte Restaurant-Kette hat einiges zu bieten - und große Pläne. Wir waren da.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Kohl

Kernstück des Restaurants sind die zwei elektrischen Schamottesteinöfen, die auf 480 Grad Celsius hoch geheizt werden. Ein solcher würde ungefähr 20.000 Euro kosten und sei effizienter als herkömmliche Öfen, die mit Gas oder Brennholz beheizt werden, so Dominik Grzeschnik . Damit die Pizzen in 60 Sekunden fertig sind und dabei auch gut gedeihen, muss der Boden des Ofens möglichst heiß werden. Daher die besonderen Schamottesteine und der niedrige Abstand der Decke im Ofen. So kann besonders viel Druck entstehen.

14 Pizzen gleichzeitig können so gebacken werden. Um dieses Pensum zu erreichen, arbeiten zwei Bäcker am auskneten des Teiges, zwei hantieren mit der Tomatensoße und zwei kümmern sich um den gewünschten Belag - neu seien im Rahmen der jetzigen Saison frische Steinpilze. „Es wird eine besondere Technik angewendet, damit die Pizza am Rand charakteristisch dick und luftig bleibt“, sagte Grzeschnik, der bei der Eröffnung die Verantwortung in der Küche übernimmt. Die Zutaten seien über einen Zwischenhändler direkt aus der Region Neapel geliefert worden.

Als Qualitätsmerkmal und insbesondere für die diversen Käsesorten und die Tomaten wäre dies essenziell, um den Anspruch, neapolitanische Pizza anbieten zu können, gerecht zu werden. Alle Zutaten sind auch entsprechend zertifiziert.

Bei der Eröffnung, plant man in etwa, 800 bis 1000 Pizzen zu verkaufen, je nachdem ob das Wetter mitspielt und der Außenbereich geöffnet werden kann. In Oberhausen konnte bei der dortigen Eröffnung diese Zahl erreicht werden. Bestellt man während des Eröffnungsevent eine Pizza, gibt es ein Campari-Cocktail umsonst dazu.

Foto: Stefan Kohl 9 Bilder Impressionen aus der neuen Kult-Pizzeria im Mercator One

Lesen Sie auch Essen in der Düsseldorfer Altstadt : Die wohl kleinste Pizzeria der Stadt

Ziel sei es langfristig ein Restaurant in jeder Großstadt Deutschlands zu eröffnen. Ein Standort in Hamburg sei schon geplant. „Ein besonderer Bezug zu NRW besteht jedoch weiterhin“, sagte der aus Dortmund stammende Inhaber Adrian Kuras, der zusammen mit seiner Lebenspartnerin und Mitinhaberin Susanne Voigt die „60 seconds to napoli“-Kette leitet.

Vom Standort Duisburg sind die beiden Inhaber überzeugt. Es gäbe in ihrem Bereich kaum Konkurrenz und das Mercator One am Hauptbahnhof sei ein beeindruckendes Bauwerk.

(kost)