MSV lässt wichtige Punkte liegen : Duisburg verliert gegen die Zweitvertretung des BVB

Wuppertal Der MSV Duisburg hat am Sonntagnachmittag gegen Borussia Dortmund II eine Niederlage einstecken müssen. Es war die zweite Pleite in Serie.

Der MSV Duisburg hat in Wuppertal eine bittere Pleite gegen Borussia Dortmund II hinnehmen müssen. Die Zweitvertretung des BVB, die ihre Heimspiele derzeit im Stadion am Zoo austragen muss, weil die Rote Erde saniert wird, feierte den dritten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga und verließ damit die Abstiegsränge. Die Schwarz-Gelben setzten sich gegen den MSV Duisburg mit 2:0 (1:0) durch. Moritz Broschinski (39.) und Marco Pasalic (67.) erzielte die Tore. Der MSV bleibt damit im Mittelfeld der Tabelle kleben und hat nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.