Konzert in Wermelskirchen : Patricia Vonne präsentierte Tex-Mex-Mix mit feuriger Rock‘n‘Roll-Salsa

Wermelskirchen Patricia Vonne hatte wieder den weiten Weg aus Texas nach Wermelskirchen gefunden – und begeisterte das Publikum im Haus Eifgen in Wermelskirchen.

Es sei ein „bisschen kühl“ in Wermelskirchen, sagte Patricia Vonne gleich zu Beginn ihres großartigen Auftritts im Haus Eifgen am Sonntagabend. Was sicherlich den regen- und kälteerprobten Bergischländern nur ein leichtes Schmunzeln entlockte, war es doch für Mitte Oktober relativ mild. Aber da war Vonne als Texanerin wohl andere Temperaturen gewohnt. Bevor ihr aber zu kalt werden konnte, legte sie zusammen mit ihrer dreiköpfigen Begleitband lieber gleich los, um sich und den erfreulich zahlreich erschienenen Besuchern zumindest musikalisch einzuheizen. „The Dark Mile“, so hieß der Auftakt in den Abend, „The Cat‘s In The Doghouse“ folgte direkt danach – und schnell war klar, dass die Band tatsächlich nicht vorhatte, irgendjemanden kalt zu lassen. Auch mit dem Rock’n’Roll-Ausflug zu Elvis, einem sehr sinnig „Graceland Trip“ betitelten Song, fuhren Patricia Vonne und ihr Sound unmittelbar in die Beine, so dass ganz schnell zumindest im Sitzen mitgetanzt wurde.

Dass es auch langsamer ging, stellte die absolut sympathische Texanerin mit „Traeme Paz“ klar. „This is a song about Liebe“ – gut, dann war das Thema des Stücks auch direkt geklärt. Der Song, bei dem Patricia Vonne ihre Akustikgitarre gegen Kastagnetten eintauschte und lasziv über die Bühne und sogar ein klein wenig ins Publikum hinein tänzelte, sei ihre Hommage an die Mariachi-Filmreihe „Desperado“ mit Antonio Banderas und Salma Hayek. Und weil der Text auf spanisch war, weil die Musik irgendwie düster-schwül und schwer sexy war, passte das ganz perfekt zusammen.

Was auch wunderbar zusammen passte, war die wirklich niedliche Kombination von Deutsch und Englisch, die Patricia Vonne in ihren Ansagen verwendete. Man merkte ihr auch dadurch ihre große Freude darüber an, wieder im Haus Eifgen zu Gast sein zu können – eigentlich war das schon 2021 geplant, allerdings hatten ihr die Folgen ihrer Covid-Erkrankung das nicht ermöglicht. Umso schöner, diese wunderbare Musikerin wieder auf der Wermelskirchener Bühne erleben zu können - und das auch noch vor so üppiger Kulisse. „It is so gemütlich hier!“, sagte sie irgendwann, und ergänzte: „in Wermelskirchen“, wobei sie sich über den für englischsprachige Zungen fraglos schwer auszusprechenden Ortsnamen totlachte.

Die Kastagnetten kamen im weiteren Verlauf des Abends noch öfter zum Einsatz, waren sie doch Teil Patricia Vonnes‘ kulturellen Erbes. Dabei sei das, was durchaus kompliziert aussah, „very einfach“ zu erlernen. Drei kleine Schritte - und schon sollte man das Spiel mit den kleinen Holzmuscheln beherrschen. Nun ja, wenn man sich anguckte, wie flink Patricia Vonne ihre Finger spielen ließ, wurde doch klar, dass wohl ein wenig mehr Übung nötig sein dürfte. Aber schließlich war man ja auch ins Haus Eifgen gekommen, um Musik zu genießen - und das konnte man mit energetischen Songs wie „Top Of The Mountain“ oder „Rattle My Cage“ auch ganz bequem machen.

Bis Weihnachten ist es zwar noch eine Weile hin, aber das war einem Weihnachts-Fan wie Patricia Vonne ganz egal. „Christmas Without You“ hieß eines der nur mit Akustikgitarren-Begleitung präsentierten Stücke, bei der die Musikerin ihre US-amerikanische Herkunft dann doch nicht ganz verleugnen konnte. Aber Songs wie diese waren eher die Ausnahme, obwohl sie ebenfalls gut ankamen. Ausgelassener war die Stimmung aber bei den rockigen Songs des Abends, etwa „Hot Rod Heart“, das sie „allen meinen Ladies“ im Publikum widmete. Doch, dieser Tex-Mex-Mix mit seiner feurigen Rock’n’Roll-Salsa funktionierte wirklich perfekt, wie sich auch im begeisterten Applaus nach jedem Song zeigte.