Theater Krefeld : Musical-Theater-Preis für Michael Ophelders

Krefeld Der Schauspieler wurde für die beste Hauptrolle geehrt. Der Preis wird von Profis an Profis verliehen. In Krefeld glänzte der Schauspieler unter anderem als Heinz Erhardt.

(ped) Er war der Mackie Messer in der „Dreigroschenoper“, hat mit Patrick Süßkinds Monodrama „Der Kontrabass“ beeindruckt und mit seinem Heinz-Erhardt-Programm viele amüsiert. Michael Ophelders, der seit 2015 am Theater Krefeld und Mönchengladbach zum Schauspielensemble gehörte und später als Gast zu sehen war, ist jetzt mit dem Deutschen Musical Theater Preis geehrt worden.

Dieser Preis gilt als einer der wichtigsten Bühnenpreise Deutschlands und ist die einzige Auszeichnung für deutschsprachige Musicals, die von Profis an Profis verliehen wird. In 14 Kategorien hat die Deutsche Musical Akademie herausragende deutschsprachige Musicalproduktionen aus der Spielzeit 2021/22 nominiert und einen Ehrenpreis ausgelobt. Die Verleihung im Rahmen einer Gala im Schmidts Tivoli in Hamburg moderierten Musikkabarettist Bodo Wartke und Sängerin Melanie Haupt. Ophelders wurde als „Bester Darsteller in einer Hauptrolle“ für „Brigitte Bordeaux“ verliehen. Die Musical-Uraufführung in der Regie von Alexander May war im Sommer bei den Burgfestspielen Mayen zu sehen.