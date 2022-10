Frauen-Handball : Ernst Möller kein Trainer mehr bei der HSG Alpen/Rheinberg

Alpen/Rheinberg Nach nur vier Meisterschaftspartien gehen die Handballerinnen und der Coach getrennte Wege. Karina Lehnhoff springt ein. Die Mannschaft wollte nicht mehr mit Ernst Möller zusammenarbeiten. Das sind die Gründe.

Etwas ausgiebiger ins Detail ging da HSG-Spielerin Julia Hochstrate: „In der Vorbereitung lief es eigentlich ganz gut. Doch nach den ersten drei Spielen, die wir verloren haben, wollte er Veränderungen am Kader vornehmen. Das hat uns geschockt, und es kam für uns auch nicht in Frage, dass mitten in der Saison Spielerinnen aussortiert werden.“ Die Konsequenz daraus war die Trennung. „Wir sind ein eingespieltes Team und untereinander befreundet. Da schicken wir nicht einfach Spielerinnen weg“, so Hochstrate weiter.