Rom-Tagebuch 5 : Rom geht auch bei Regen

Rheinberg/Alpen/Sonsbeck/Xanten 64 Firmlinge aus Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten erkunden eine Woche lang die italienische Hauptstadt und müssen feststellen, dass auch in Rom nicht immer die Sonne scheint.

Was packt ein junger Mensch aus Alpen, Sonsbeck, Rheinberg oder Xanten in den Koffer für eine Woche Rom? T-Shirts, was für über die Schultern und auch lange Hosen, sonst kommt man nicht in die Kirchen, dazu das normale Kleidungszeug. Und was packt man nicht ein? Regenjacke oder Regenschirm, denn in Rom ist immer schönes Wetter. Stimmt, jedenfalls fast immer.