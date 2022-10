Veranstaltung der Stadt Rheinberg : Interkulturelle Woche gut gelaufen

Rheinberg Die Stadt Rheinberg wertet ihre „Interkulturelle Woche“ als Erfolg. Im Rahmen der bundesweiten Aktion habe es viele Begegnungen gegeben. Bei zahlreichen Veranstaltungen konnte man unterschiedliche Kulturen kennenlernen.

Künstlerisch ging es auch bei den Kindern der Offenen Ganztagsbetreuung zu. Das Team des Caritasverbands Moers-Xanten, der Träger des Angebotes ist, hatte für die Woche ein Banner mit ihnen gestaltet. Die Kinder malten außerdem Hände in den Farben der Interkulturellen Woche aus und brachten so auch die Büroräume des Fachbereichs Jugend und Soziales an der Goldstraße, das Quartiersbüro an der Buchenstraße und das Foyer des Stadthauses zum Leuchten.